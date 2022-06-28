Елисейский дворец обнародовал крайне интересную беседу Путина и Макрона по Украине

Владимир Путин сказал Эммануэлю Макрону, что он, скорее сыграет в хоккей, чем встретится с Джо Байденом. Данное замечание прозвучало 20 февраля в конце телефонного разговора, который французский лидер предпринял, как оказалось, для того, чтобы помешать конфликту на Украине, пишет сегодня Daily Mail.

Куски этой конфиденциальной беседы, записанной, очевидно, пресс-службой Елисейского дворца, войдут в документальный фильм про Макрона и его отношение к конфликту на Украине, который будет показываться сегодня в эфире телеканала France 2. Утечки о разговоре двух лидеров служат, соответствено, для раскрутки премьеры.

Британский таблоид Daily Mail приводит еще несколько любопытных кусков из беседы Путина и Макрона.

В частности, относительно гипотетической встречи с Байденом, предложенной Макроном, Путин возражал, но и не проявлял заинтересованности в назначении даты, настаивая на том, что встреча должна быть полностью подготовлена.

«Честно говоря, я хотел пойти поиграть в хоккей. Вот я с вами разговариваю из спортзала перед началом физической нагрузки. Но сначала я поговорю со своими советниками», – сообщил Макрону Путин.

«Я хотел бы, чтобы вы сначала дали мне свое прочтение ситуации и, может быть, совершенно прямо, по нашей привычке, рассказали мне, каковы ваши намерения», – спрашивает Путина Макрон в начале разговора.

«Что я могу сказать? Вы сами видите, что происходит», – парировал Путин, обвинив Украину в срыве Минских договоренностей. «По сути, наш дорогой коллега господин Зеленский ничего не делает для выполнения Минских договоренностей, – заявил Путин. – Он вам лжет».

«Я не знаю, изучал ли ваш юрисконсульт право! Что касается меня, то я просто смотрю на тексты и пытаюсь их применить», – фыркнул Макрон.

Затем Путин заявил, что следует учитывать предложения ДНР и ЛНР. «Но нас не интересуют предложения сепаратистов», – отрезал Макрон.

Но, несмотря на напряженность, Макрон также стремился сыграть роль посредника, заявив, что будет призывать Зеленского «успокоить всех» не только в украинских вооруженных силах, но и в социальных сетях.

«Не поддавайтесь ни на какие провокации в ближайшие часы и дни», – сказал он Путину.

Как они всегда делали в своих разговорах, оба мужчины используют неформальную форму «ты» для обращения друг к другу, отмечает Daily Mail.

Последние слова в разговоре были относительно сердечными, уточняет газета. «В любом случае спасибо, Владимир. Мы будем на связи в режиме реального времени. Когда будет что-то, позвони мне», – сказал Макрон.

«Благодарю вас, господин президент», – сказал Путин, внезапно переходя на французский.

Макрон снова поговорит с Путиным на следующий день, 21 февраля.

24 февраля Россия начала проведение СВО на территории Украины для защиты жителей Донбасса.

Макрон продолжает звонить Путину и сейчас. Он всегда настаивал на том, что дипломатия является ключом к разрешению всех проблем.

«Мы не убедили его, и он вторгся в Украину», – сказал Макрон создателям фильма. «Я думал, что благодаря доверию и интеллектуальным дискуссиям мы сможем найти путь к Путину», – добавил он.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»