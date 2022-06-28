Michelin продаст свой бизнес в России к концу года

Michelin продаст свой бизнес в России к концу 2022 года. На данный сегмент приходится 2% всех продаж группы.

Представители компании Michelin уточняют, что эта реализация русских активов не повлияет на ее финансовые цели.

«После приостановки своей производственной деятельности в России 15 марта Michelin сегодня констатирует техническую невозможность ее возобновления», – говорится в сообщении производителя шин. В Michelin в России работает около 1000 человек, в том числе 750 – на заводе в Давыдово под Москвой.

Париж, Елена Васильева

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