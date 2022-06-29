В Испании будут наказывать писающих в море

Тех, кто помочится в море в испанском городе Виго, ждет штраф в 700 евро. Решение приняла местная мэрия, заявив, что отдых в общественных местах, к которым, несомненно, относится море или пляж, считается серьезным проступком и нарушением гигиенических правил.

Мэрия Виго, расположенного в регионе Галисия, заявила, что в высокий сезон на пляжах будут установлены общественные туалеты, чтобы посетителям не приходилось справлять нужду в море. Если же они все равно это сделают, их ждет штраф, сообщает Daily Mail. Однако то, как власти будут определять, мочатся ли посетители пляжей в воду, не совсем понятно.

Помимо того, в Испании действуют и другие «пляжные запреты». К примеру, до территории рекреации нельзя добираться в полуголом виде. Купальник или плавки в общественных местах вне пляжа – повод для штрафа.

Отдыхающим также запрещается заранее бронировать место на пляже, кладя полотенце на песок. Кроме того, в море запрещено использование мыла. На пляжах запрещено готовить еду, в том числе с использованием газовых горелок.

Новые правила призваны помешать туристам и местным жителям вести себя антисоциально. По той же причине, например, несколько ресторанов на Майорке решила запретить для своих посетителей определенные виды одежды (включая футбольные майки и футболки без рукавов). Это нужно для того, чтобы отбить охоту приходить в заведения просто для того, чтобы выпивать алкоголь, а потом в невменяемом состоянии нарушать законы и покой других отдыхающих и местных жителей.

Мадрид, Елена Васильева

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