101-летний надсмотрщик концлагеря получил пять лет тюрьмы

Окружной суд в Нойруппине, Бранденбург, отправил 101-летнего мужчину, известного как Йозеф С., на пять лет за решетку.

Мужчина служил в концлагере с 1942 по февраль 1945 года. По версии суда, он несет ответственность за убийства и гибель 3516 заключенных.

«Вы, г-н С., как надзиратель концлагеря Заксенхаузен, в течение трех лет участвовали в эпизодах террора и пыток и поддерживали массовые убийства заключенных», – сказал судья Удо Лехтерманн.

Йозеф С. отрицал свою вину. «Я понятия не имею, что я должен был сделать. Я не знаю, почему я сижу здесь. Я не имею к этому никакого отношения», – сказал он. Он отрицал, что работал в концентрационном лагере, и заявил, что в то время работал сельскохозяйственным рабочим в Пазевальке (Мекленбург-Передняя Померания).

Обвинение было основано на документах, касающихся охранника СС, с указанием имени, даты и места рождения мужчины, а также на других документах.

«Ненаказанные оставшиеся в живых не должны быть забыты немецкой судебной системой», – отметил выносивший приговор судья Лехтерманн, когда его спросили, необходим ли судебный процесс, учитывая возраст подсудимого.

К концу Второй мировой войны в 1945 году более 200 000 человек были заключены в концлагеря, созданные летом 1936 года, включая политических противников нацистского режима и членов преследуемых групп, таких как евреи и цыгане.

Десятки тысяч заключенных умерли от голода, различных болезней, истощения от тяжелого труда, медицинских экспериментов, последствий жестокого обращения или стали жертвами систематических истребительных акций СС.

Художник и писатель Йозеф Чапек, погибший в конце войны в концентрационном лагере Берген-Бельзен, также несколько лет находился в заключении в Заксенхаузене.

Судебный процесс начался в октябре прошлого года и несколько раз прерывался из-за состояния здоровья подсудимого и даже грозил прекращением. Наконец, суд проходил в спортивном зале в Бранденбург-ан-дер-Хавел (Бранденбург над Хаволой), где живет 101-летний Йозеф С. Этот человек мог предстать перед судом только в течение ограниченного времени, два с половиной часа в день.

Бранденбург, Елена Васильева

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