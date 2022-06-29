Страны ЕС утвердили ограничения на продажу классических автомобилей с 2035 года

В среду утром страны Европейского союза согласовали ряд ключевых предложений, которые помогут достичь климатических целей Европейского блока до 2030 года. Двигатели внутреннего сгорания будут запрещены в европейских странах с 2035 года.

Несмотря на усилия ряда государств, включая Италию и Словакию, отсрочить крайний срок запрета двигателей внутреннего сгорая, министры договорились о значительной плате за любые выбросы парниковых газов от вновь проданных автомобилей с 2035 года, что воспринимается практически как их запрет.

«В 2035 году продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не прекратится, автомобили, если они будут иметь чистое альтернативное топливо, могут быть проданы», – описал компромисс, согласованный на основе немецкого предложения министром окружающей среды Чехии Анной Губачковой.

Более того, крайний срок, определенный как 2035 год, может не быть окончательным, поскольку государства ЕС договорились, что Европейская комиссия оценит в 2026 году, в силах ли ЕС действительно достичь этой цели или, например, ее следует отложить.

Они также договорились о создании фонда компенсации людям за взимание платы за выбросы от отопления зданий или транспорта, в котором должно быть 59 млрд евро на период с 2027 по 2032 год.

Окончательная форма всех стандартов будет обсуждаться государствами-членами с Европейским парламентом во время шестимесячного председательства Чехии в ЕС, которое начинается в пятницу.

После долгого дня переговоров министры одобрили пять предложений из пакета, представленного Европейской комиссией год назад, чтобы заставить ЕС выполнить свои новые климатические обязательства. К 2030 году Союз должен сократить свои общие выбросы парниковых газов не менее чем на 55 процентов к уровню 1990 года.

«Переход к более экологически чистой экономике потребует вклада всех секторов и государств-членов», – заявила Аньес Панниерова-Рунаше, министр по вопросам окружающей среды Франции.

Государства-члены нашли общий подход к реформированию рынка торговли выбросами, созданию социального климатического фонда, обязательному ежегодному сокращению выбросов для отдельных стран, сокращению выбросов от землепользования и лесопользования, а также взиманию платы за выбросы от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Государства также согласились с тем, что к 2030 году ЕС должен сократить выбросы парниковых газов в секторах, на которые распространяются разрешения на выбросы, на 61 процент. В рамках ожидаемого роста цен из-за платы за выбросы за отопление зданий и автомобильного транспорта министры одобрили создание социально-климатического фонда, объем которого был одним из основных пунктов разногласий. По словам Губачковой, окончательный компромисс принесет в общей сложности 35 миллиардов крон чешским домохозяйствам, которым грозит энергетическая бедность.

Люксембург, Едена Васильева

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