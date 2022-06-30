Советуют учить русский и много тратят – поляки съездили в Турцию и остались в шоке от русских туристов

Поляки, которые успели отдохнуть в Турции и пересеклись там с русскими, возвращаются на родину «в шоке и подавленном состоянии». Оказывается, русские не бедствуют – за счет выгодного курса они могут позволить купить себе гораздо больше, чем европейцы. Кроме того, в ответ на попытку «правильно», то есть по-европейски, обсудить СВО на Украине, русские туристы огрызаются – спецоперация идет против националистов и это совершенно нормально.

Как пишет польский портал Onet.pl, на его страницах недавно вышел отчет о «холодной реакции некоторых россиян, проживающих в Турции, на попытки рассказать о конфликте на Украине». После этого на издание обрушился вал впечатлений от поляков, которые побывали этим летом на отдыхе в Турции.

«У меня есть аналогичные наблюдения по поводу поведения россиян на турецких курортах. Хотя я был там больше десяти лет назад, их высокомерие, поведение по отношению к туристам других национальностей (может быть, только к полякам) и их шумные манеры очень раздражали. Они вели себя так, как будто мир был создан исключительно для них, а остальные были просто раздражающими статистами. Из вашей статьи видно, что ничего не изменилось», – написал читатель Роберт.

Другой поляк сообщает о том, что его поразил тот факт, что когда он обратился к группе молодых эстонцев за комментарием по Украине, они сообщили, что им все равно. А группа молдаван вообще отказалась вступать в политические дискуссии, отметив, что на отдыхе все равны, «и хотя они сами понимают, что происходит на Украине, у них нет никакого предубеждения против русских».

Без туристов из России не обойтись

Другой читатель, Адам, описывает, что в его отеле в Белеке и в соседних пятизвездочных отелях 80 процентов клиентов – из России. «Они вульгарные и грубые, с задранными носами... Я разговаривал с местными, и они мне прямо сказали, что без туристов из России они не могут. К сожалению, именно они гарантируют им ликвидность и прибыль», – сказал он. Это, по мнению поляка, свидетельствует о том, что санкции не работают.

Читатель Роланд также пообщался с российскими туристами, проживающими в пятизвездочном отеле на курорте Аланья. По его словам, о конфликте с Украиной они говорят так, «как будто это был 1944 год и Европа освобождается от оккупации вермахта». ««Нацисты, фашисты», – так они характеризуют украинцев», – отмечает поляк. По его словам, русская молодежь также активно говорит о том, что «полякам пора начинать учить русский язык, а немцы упустили свой исторический шанс провести границу между ними и Россией по Висле». Читатель Роланд добавляет, что русским «плевать, если будет бедность, мы будем есть траву. Нас никто не любит, потому что у нас есть ракеты и все нас боятся».

Русские покупают все, что могут

По словам Роланда, в самой Турции нет ничего удивительного. Туристы из Европы что-то покупают, но стесняются и торгуются, а русские берут все. «Вчера была в ювелирном магазине, пожилая немка смотрела на маленькую цепочку и пыталась договориться о цене. И стоя рядом с русским, она выбрала цепочку, браслеты на руку, браслеты на щиколотку и купил все без торга. Таких туристов турки ждут», – сказал читатель портала Onet.pl.

Варшава, Елена Васильева

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