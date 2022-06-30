В Европе начинается седьмая волна ковида

Франция сообщает о начавшейся седьмой волне коронавируса.

Страна с населением в 67 миллионов человек зафиксировала уже более 147 тысяч новых случаев заражения за последние сутки, что на 54 процента больше, чем неделю назад, и в четыре раза больше, чем в конце мая.

Число пациентов с COVID-19 в больницах также растет – в среду их было 15 500 по сравнению с примерно 14 300 неделей ранее. Министр здравоохранения Брижит Бургиньон отреагировала на это, порекомендовав людям в общественном транспорте снова носить маски.

«Я не говорю, что это должно быть обязательством, но я прошу французов сделать это», – отметила министр. Маски для лица в общественном транспорте были обязательными во Франции до середины мая.

Словакия с пятимиллионным населением также демонстрирует тенденцию к росту. Во вторник представители здравоохранения впервые с мая выявили более 500 новых случаев заболевания ковидом. Увеличивается также число пациентов с COVID-19 в больницах. Минздрав связывает новую волну заражения с вариантами коронавируса ВА.4 и ВА.5, но пока не планирует объявлять ограничения на пандемию.

Семидневная заболеваемость, которая указывает на количество зараженных на 100 000 жителей, также быстро растет в Германии, Великобритании и Австрии. Однако активных действий по сдерживанию заболеваемости там пока власти не предпринимают.

В отличие от Европы, Китай намерен и дальше придерживаться стратегии «нулевой терпимости» в борьбе с коронавирусом. Это подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин, по мнению которого самая густонаселенная страна мира скорее будет терпеть временные негативные последствия ограничений для экономики, чем подвергать опасности население. «Наша стратегия пока верна и эффективна», – сказал Си, сообщает New China Agency.

Однако власти Китая вдвое сократили срок карантина для приезжающих из-за рубежа – отныне он продлится всего неделю. Последующее наблюдение дома также будет короче – всего три дня вместо семи.

Но новые правила распространяются только на необходимые рабочие поездки. Китай пока не выдает туристические визы.

Париж, Елена Васильева

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