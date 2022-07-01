Восьмилетний мальчик восемь дней бродил по подземной канализации и остался жив

Как драму со счастливым концом описывают немецкие СМИ историю восьмилетнего мальчика Джо из городка Ольденбург в Нижней Саксонии. Умственно отсталый ребенок пропал без вести 17 июня, когда играл на улице, где стоит дом его семьи. После этого он словно провалился под землю. Его нашли только 25 июня совершенно случайно, сообщают СМИ.

В субботу, 25 июня, случайный пешеход услышал скулящий звук из-под покрытия шахты примерно в 300 метрах от дома мальчика. Там Джо и был обнаружен. Мальчик переохладился, был обезвожен, но в остальном – невредим.

Позже его одежда была обнаружена полицией с помощью камеры, когда они реконструировали восьмидневное путешествие мальчика под землей.

Следствие пришло к выводу, что мальчик, вероятно, залез в канализационную трубу возле своего дома и через несколько метров потерял ориентацию. Следующие несколько дней он бродил по трубам. Сначала это была водосточная труба длиной 23 метра и диаметром 100 сантиметров. Далее она разветвлялась на трубы диаметром всего 60 сантиметров. Там робот нашел куртку мальчика, еще через 70 метров была найдена остальная одежда.

«Первоначальные показания мальчика подтверждают это предположение», – говорится в заявлении полиции. Более того, по словам самих следователей, нет никаких доказательств того, что Джо мог попасть за пределы этой системы труб.

Берлин, Елена Васильева

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