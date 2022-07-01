Чехи экономят на еде и одежде – все стало очень дорого

Повышение цен, произошедшее в этом году, вынудило многие чешские домохозяйства резко сократить свои покупки. Согласно текущему опросу агентства STEM и консалтинговой компании KPMG, наиболее распространенными мерами по экономии средств являются исследования при покупке продуктов питания или одежды и обуви.

Авторы долгосрочного исследования отмечают, что экономические настроения чехов сейчас достаточно пессимистичны. Индекс финансового положения домохозяйств по версии KPMG в мае опустился до самого низкого значения за последние восемь лет, более того, он зафиксировал самое большое снижение в годовом исчислении с 1993 года.

«Среди домохозяйств, среди прочего, это ослабляет способность создавать сбережения. Общественность ожидает продолжения роста цен, который больше всего угрожает людям с высокими кредитами», – говорится в отчете консалтинговой компании.

Рост потребительских цен в годовом исчислении в мае достиг 16 процентов, и, по мнению экономистов, пик еще впереди, в том числе потому, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие месяцы. У людей постепенно останется меньше денег на другие расходы.

«Стремясь сэкономить, чехи чаще всего экономят на еде или одежде и обуви. 44 процента домохозяйств в прошлом уже прибегали к наименее частому шагу, то есть к снижению потребления энергии», – говорится в анализе опроса. Наиболее используемой мерой с доходной стороны является привлечение сбережений на текущие расходы – 24 процента домохозяйств уже пошли на этот шаг, а 18 процентов еще не сделали этого, но скоро должны будут.

Другие методы экономии включают в себя отмену крупных инвестиций или отсрочку отпуска: 24% уже сделали это, а 15% еще не сделали этого, но вскоре должны будут. Реже встречаются кредиты на текущие расходы или просьбы о повышении зарплаты.

Опрос также показал, что половина чехов считают, что финансовое положение их домохозяйства хуже, чем год назад. Доля респондентов, заявляющих, что их материальное положение в принципе не изменилось, уменьшилась на пятую часть (до 34%).

Скептицизм также очевиден среди людей по отношению к будущему. Половина домохозяйств ожидают незначительного или более резкого ухудшения, только 14% считают, что через год их положение улучшится. При этом более оптимистично настроены в основном молодые люди, наоборот, граждане старше 60 лет чаще предполагают, что дальше будет хуже (59%).

До начала пандемии коронавируса 70 процентов людей оценивали экономическое положение Чехии как хорошее, в мае этого года таких оптимистов было уже только 17 процентов. А по сравнению с измерением в сентябре 2021 года доля тех, кто считает экономическое положение Чехии очень плохим, увеличилась вдвое (30 процентов).

«Общество так же скептически относится к перспективам будущего, 45 процентов людей ожидают будущего со страхом и еще 40 процентов – с неуверенностью. В настоящее время опасения аналогичны настроениям тех лет, когда мир справлялся с последствиями финансового кризиса 2008 года», – отметил директор STEM Мартин Бухтик.

По мнению экономиста KPMG Адама Паленичка, плохое настроение домохозяйств будет способствовать замедлению или, скорее, спаду экономики.

«Инфляционные ожидания домохозяйств, в свою очередь, будут способствовать поддержанию более высокой инфляции. Таким образом, в этом году существует реальная угроза своего рода стагфляции, то есть небольшого спада в экономике и высокой инфляции. Домохозяйства станут относительно беднее, но я не ожидаю значительного роста безработицы, который сопровождал стагфляцию 1970-х годов в США», – отметил Адам Паленичек.

По словам Паленичка, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дальнейших событий на Украине, динамики цен на энергоносители и других факторов, а также от силы интервенций со стороны центральных банков. «Эти факторы могут ввергнуть нас в рецессию в случае негативного развития событий. Однако не будем пока приукрашивать эти черные сценарии, экономика находится во власти ожиданий, и чрезмерный пессимизм может стать самосбывающимся пророчеством», – добавил он.

Прага, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»