Член правительства Бориса Джонсона напился и трогал мужчин

Член правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ответственный за парламентскую дисциплину депутатов-консерваторов, подал в отставку после обвинений в том, что прикасался к двум мужчинам.

В заявлении об отставке от четверга, 30 июня, Крис Пинчер признается, что «слишком много выпил», и приносит извинения за то, что «позорил себя и других». По сообщениям нескольких британских СМИ, 52-летний избранный чиновник от консерваторов прикоснулся к двум мужчинам, в том числе к депутату, в частном клубе в центре Лондона Carlton Club в среду вечером, что привело к жалобам в Консервативную партию.

Хотя он ушел с поста, Крис Пинчер остается депутатом, что вызвало призывы к его исключению из партии и проведению внутреннего расследования. «Консерваторы не могут игнорировать возможное сексуальное насилие», – написала в Твиттере Анджела Рейнер, номер 2 в Лейбористской партии, основной оппозиционной партии. «Теперь Борис Джонсон должен сказать, как Крис Пинчер может оставаться депутатом-консерватором», – добавила она, сетуя на «полную деградацию стандартов общественной жизни» при премьер-министре.

Назначенный в феврале Крис Пинчер уже уходил в отставку в 2017 году по обвинению в сексуальных домогательствах к олимпийской спортсменке и потенциальному кандидату от консерваторов на выборах. Это дело дополняет череду других сексуальных дел правящей партии за последние месяцы. Неназванный член парламента, подозреваемый в изнасиловании, был арестован и позже освобожден под залог в середине мая. Еще один подал в отставку в апреле после того, как был пойман за просмотром порнографии в Палате представителей на своем мобильном телефоне. Еще один бывший член парламента был осужден в мае на 18 месяцев тюремного заключения за сексуальное насилие над 15-летним подростком.

Правительство Бориса Джонсона также потрясли такие скандалы, как вечеринки на Даунинг-стрит, несмотря на ограничения, введенные против Covid-19 во время пандемии, в результате чего лидеру был вынесен вотум недоверия со стороны его собственного лагеря, который он едва пережил. Он уже дорого заплатил за эти случаи на избирательных участках: консерваторы потерпели сокрушительное поражение на двух дополнительных выборах в июне.

Лондон, Елена Васильева

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