Евростат: в Европе фиксируется резкий рост цен на энергоносители и продукты питания

Энергоносители в Европе за последний год подорожали на 42 процента. Таковы данные, озвученные сегодня Евростатом.

Это печальный отчет, отражающий трудности, с которыми столкнулись европейские домохозяйства и правительства, отмечает газета «Фигаро». В пятничной публикации Евростат подсчитал, что инфляция достигла нового рекорда за один год. В Июне данный показатель вырос до 8,6%, тогда как в мае он составлял 8,1%.

Рост цен особенно заметен в энергоносителях, приближаясь к 42% за год, уточняет статистическая служба Евросоюза. В то же время растут и другие сектора: за год в июне цены на продовольствие подскочили на 8,9%, тогда как в мае это показатель составлял 7,5%. Эта динамика особенно повлияла на цены на необработанные продукты питания, которые выросли на 11,1% в годовом исчислении. Точно так же цены на промышленные товары, за исключением энергии, выросли на 4,3%, а на услуги – на 3,4%, но рост в этих двух областях был менее заметным по сравнению с маем.

Существуют значительные различия между странами-членами еврозоны. В Эстонии цены выросли на 22% за год в июне, в Бельгии – на 10,5%, в Испании – на 10%, а в Германии – на 8,2%. И наоборот, Мальта имеет самый низкий показатель – 6,1%, за ней следует Франция – 6,5%.

В ближайшие месяцы ситуация не улучшится, сообщает Евростат, потому что предпосылок для этого пока не просматривается.

Париж, Елена Васильева

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