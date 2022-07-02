Плохие оценки снижают образовательные и карьерные цели детей

Плохие оценки в школе снижают амбиции детей в области образования и карьеры. Это следует из нового исследования аналитического центра IDEA при Институте народного хозяйства Академии наук Чехии. По данным исследовании, в Чехии существуют большие различия в выставлении оценок, оценки одних и тех же результатов учеников различаются между школами в среднем на один классификационный балл. Различно и отношение учителей к девочкам и мальчикам или детям из семей с разным финансовым благополучием.

«При одинаковых навыках ученики школ со строгими оценками имеют более низкие академические амбиции, чем ученики школ со средними оценками. Таким образом, различия в строгости оценок и важной роли оценок в планировании будущей образовательной траектории могут привести к неадекватным решениям учеников и родителей, неэффективности системы образования и менее оптимальному распределению талантов», – сообщает Томаш Противинский, один из авторы исследования.

Если начальная школа заменяет оценки устной оценкой в ​​табеле успеваемости, позже ее необходимо преобразовать обратно в оценки для приема в среднюю школу.

Согласно исследованию, например, до 87 процентов девятиклассников с пятёркой по математике хотят окончить университет, а с тройкой – только 39 процентов.

Кроме того, оценки в табелях часто являются одним из критериев приема в общеобразовательные школы и многолетние гимназии. Авторы исследования обнаружили, что помимо направления обучения они также существенно влияют на тип работы, которой хотят заниматься студенты.

Более высокие оценки для девочек и детей из «лучших» семей

Чешские исследователи также отметили, что учителя по-разному относятся к детям при выставлении оценок, в том числе в зависимости от их пола и социально-экономического положения их семей.

При одинаковом результате по математике девочки получают в среднем на треть лучшую оценку, чем мальчики. По словам исследователей, для учеников из более обеспеченных семей также оказывается легче получить хорошую оценку.

Исследование также говорит о том, что девочки и ученики из более обеспеченных семей значительно больше заинтересованы в окончании университета, чем мальчики и дети из более бедных семей с таким же уровнем математических навыков.

Прага, Елена Васильева

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