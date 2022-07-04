Стрельба-теракт в торговом центре Копенгагена: трое погибли, арестован 22-летний датчанин

Полиция Дании расследует трагический инцидент в одном из Торговых центров Копенгагена. 22-летний местный житель открыл стрельбу, в результате которой 3 человека скончались, еще трое находятся в критическом состоянии.

ЧП случилось в воскресенье днем ​​в торговом центре Fields. Как рассказал прессе начальник полиции Копенгагена Сёрен Томассен, на месте нападения задержан 22-летний стрелок, он датчанин. По версии полиции, это мог быть террористический акт.

Полиция получила информацию о стрельбе в торговом центре Fields, который находится недалеко от аэропорта Копенгагена, вскоре после 17:30. На место прибыли машины экстренных служб, полиция. Все дороги в окрестностях были перекрыты, близлежащая линия метро также не работала.

На кадрах из социальных сетей видно, как люди в панике выбегают из торгового центра.

«Сначала я подумала, что это вор, но когда услышала стрельбу, быстро прыгнула за прилавок в магазине», – рассказала Рикке Левандовска датскому телевидению. – Он стрелял в людей, а не в потолок или пол».

«Это было сумасшествие», – рассказала газете Berlingske другая женщина. По ее словам, раздалось несколько выстрелов, и люди побежали к выходу, другие, по совету охраны, падали на пол и прятались за прилавками.

Торговый центр Fields является одним из крупнейших в Скандинавии, сообщает AP.

В полиции добавили, что патрули были отправлены прочесывать территорию вокруг ТЦ и в аэропорт, однако у них нет информации о том, что кто-то еще был причастен к нападению.

Из-за стрельбы в ТЦ также был отменен концерт британского певца Гарри Стайлса в соседнем спортивном зале Royal Arena, который должен был начаться в восемь вечера. Организаторы сначала объявили, как сообщает BBC, что оно будет отложено на час, но позже отменили мероприятие «из соображений безопасности»: тысячи юных меломанов направились к остановкам общественного транспорта под надзором полиции.

Копенгаген, Елена Васильева

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