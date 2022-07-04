В Норвегии работники нефтегазового сектора объявили забастовку

Добыча газа в Норвегии может упасть на 13 процентов на этой неделе из-за забастовки работников нефтегазовой отрасли страны. Об этом сообщает Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG). В этом случае добыча нефти может быть сокращена на 130 000 баррелей в сутки, это соответствует примерно 6,5% производства Норвегии. Добыча же газа может упасть на 13 процентов.

Рабочие требуют повышения заработной платы, чтобы компенсировать рост инфляции. Забастовка приходится на период высоких цен на нефть и газ, а также сокращения поставок природного газа в Европу из России.

Члены профсоюза Lederne в четверг отклонили предложенное соглашение о заработной плате, о котором лидеры профсоюзов договорились с руководством компании. Теперь они планируют начать забастовку на трех морских месторождениях – она начнется 5 июля. 6 июля к ним присоединятся еще три месторождения, если к тому времени решение не будет найдено. Профсоюз Ледерна представляет около 15 процентов работников офшорных нефтяных компаний.

Норвегия производит более четырех миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день. Половина находится в виде нефти и других жидкостей, половина – природный газ. Таким образом, страна принадлежит к важным мировым поставщикам нефти и газа.

Осло, Елена Васильева

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