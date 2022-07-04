Поляки прозревают: «Граждане Украины видят в нас лохов, которых надо доить»

Граждане Польши начинают задавать все больше вопросов о том, кто же и зачем под видом беженцев на самом деле приезжает к ним страну с Украины. Популярное издание Mysl polska посвятила данному вопросу целую редакционную статью, которую РИА «Новый День» приводит без правок.

«25 июня Пограничная служба сообщила, что по состоянию на 24 февраля польско-украинскую границу пересекли более 4,32 млн беженцев из Украины. В то время как я считаю славным рефлекс простых поляков помочь простым украинцам, я считаю постыдным намеренно вводить поляков в заблуждение и подвергать наше общество проблемам и опасности, – пишет автор издания Агнешка Пивар.

С помощью различных приемов дезинформации поляков убедили в том, что принимать украинцев необходимо, потому что им грозит смертельная опасность. Поляки открыли свои сердца и дома. Между тем, польское общество было обмануто. Оказалось, многие пришельцы из-за восточной границы ушли из районов, не затронутых боевыми действиями, так что непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, соблазнившись разной прибылью, приехали в Польшу собирать пособия и пользоваться другими привилегиями (бесплатные билеты, квартиры, 500 злотых и т. д.).

Первый тревожный сигнал для поляков должен был загореться по случаю Пасхи, когда многие граждане Украины разъезжались по домам на Рождество и часто оставались там. Если бы им действительно там угрожала смертельная опасность, они бы не решились совершить такое путешествие в другую сторону. Конечно, я не хочу обобщать. Я не сомневаюсь, что большое количество людей из Украины действительно нуждаются в помощи, ведь в результате боевых действий они в любой момент могли погибнуть от ракет и/или их дома могли сравнять с землей. Удивительно, однако, что им не предоставили убежища в других регионах Украины. Напомню, что Украина почти в два раза больше Польши и многие районы там относительно безопасны.

Между тем, я знаю многих людей, в том числе из моей семьи, которые спонтанно приняли приезжих с Украины. Интересно, что не все приезжие этой волны – украинцы. Например, мои близкие друзья открыли свой дом двум студентам киевского вуза, которые являются гражданами Ливии. Изначально они не очень хотели уезжать из Киева, но в итоге решили уехать, так как все жители общежития воспользовались удобным случаем и уехали за границу. Молодые ливийцы признались, что очень удивлены открытостью поляков к приезжим из Украины. Зная украинские настроения по прямым контактам и онлайн-форумам, они прямо спросили нас: «Вы не боитесь принимать украинцев? Они ненавидят поляков!».

Более того, ливийские студенты показывали нам многозначительные ролики с украинских каналов, издевательски подписанные: «Гумпомощь из Польши». Камера запечатлела разосланные в подарок нуждающимся консервные банки, которые позже были проданы предприимчивыми украинцами за определенную сумму в гривнах. Напомню, что это происходит в то время, когда цены на продукты питания в Польше взлетели до небес, поляки все больше страдают от бедности и многие наши соотечественники уже не могут позволить себе заправить машину.

К счастью, не все граждане Украины видят в нас лохов, которых надо доить. Считаю своим долгом отметить, что я встречал примеры честных украинских женщин. Они не хотели никакой выгоды от польского государства, нашли в Польше честную работу, и за каждую помощь, которую они оказывали от польских семей, они были бесконечно благодарны и хотели возместить ее каким-нибудь полезным способом. К сожалению, такие назидательные примеры кажутся малозаметными в лабиринте требовательного отношения наших восточных соседей. Поляки постепенно начинают понимать, что их одурачили. Эскалация польско-украинской напряженности еще впереди.

Определенные настроения можно легко найти в Google. После ввода фразы «украинцы это» в поисковике последовательно появляются следующие результаты: наглые, требовательные, неблагодарные, придирчивые. При вводе фразы «поляки это» выскакивает следующее: слуги украинской нации, слуги украинцев и т.д. Откуда вышеприведенные результаты? Я процитирую первую историю, которую мне рассказал мой парикмахер. Когда несколько месяцев назад украинцы массово приехали в Польшу, некоторые украинки также ходили в польские салоны красоты. На месте заказывали различные услуги: окрашивание, балаяж, стрижку, нанесение кондиционеров и т. д. Часто это были очень дорогие процедуры, ведь они требовали времени, использования красок и других препаратов, для которых у польского парикмахера или косметолога были платить из своего кармана. В конце украинки обычно заявляли, что им нечем платить за услугу, потому что они бедные беженки, поэтому должны получать ее бесплатно. В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Получается, что даже вызов полиции вам ничего не даст.

Огромная проблема, о которой мы не говорим, – злоупотребление беженцами алкоголем. Из определенных источников мне известно, что в настоящее время у системы социального обеспечения в Польше полно работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах по вопросу изъятия детей у пьяных украинских матерей. Я узнала много страшных историй. Создается впечатление, что многие из этих женщин не справляются с новой ситуацией или не справились со старыми проблемами. В результате, находясь за границей, у них случается нервный срыв или другой психоз, который они часто «лечат» различными таблетками, запивая их водкой.

Подруга рассказала, что у нее по соседству жили беженцы с Украины, которые постоянно устраивали пьяные вечеринки, мешающие жить соседям. Больше всего ее удивило, откуда у них столько денег на алкоголь, ведь они нигде не работают.

Другая моя подруга работает в службе здравоохранения. Расстроенная, она рассказала о требовательном отношении украинских пациентов, которые устраивают дикие драки в больничном коридоре. Они требуют немедленного приема врача или операцию – потому что они этого заслуживают, потому что они с Украины. И часто они требуемое получают, в то время как польские пациенты вынуждены стоять в длинных очередях.

Это реальные проблемы, о которых СМИ в Польше умалчивают все – как по волшебству. Цензура распространяется на нас во всем.

Одна из моих подруг присоединилась к полякам, помогающим беженцам. В социальной сети она написала следующий комментарий: «Под моей крышей живут 4 человека с Украины. И так уж сложилось, что у них пророссийские взгляды, которые они боялись раскрыть в самом начале, видя этот психоз в Польше и коллективную поддержку Зеленского. А из Киева они ушли не потому, что боялись русского войска, находившегося за городом. Они бежали, потому что украинцы начали друг в друга. Потому что Зеленский выпустил преступников из тюрем и раздал им всем оружие».

Вышеупомянутая запись была быстро удалена администрацией Facebook*, а подруга получила сообщение, в котором говорилось: «Этот комментарий нарушает стандарты сообщества и является контентом, пропагандирующим ненависть». Что еще должно произойти и сколько времени пройдет, прежде чем поляки откроют глаза и начнут убирать украинские флаги из публичного пространства? Одно кажется неизбежным – рано или поздно что-то ужасное заставит чашу горечи пролиться».

Варшава, Елена Васильева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2022, РИА «Новый День»