Угроза рецессии в Европе близка как никогда – с момента создания ЕС так трудно никогда не было

Европа сталкивается с растущей угрозой рецессии из-за резкого роста цен на нефть и газ, подпитываемого опасениями, что Россия прекратит поставки. Об этом сообщают аналитики японского банка Nomura.

Банк также заявил, что ожидает начала спада европейской экономики во второй половине текущего года, который продолжится до лета 2023 года. Общий спад европейской экономики он оценивает в 1,7 процента ВВП.

По мнению аналитиков финансового учреждения, на европейскую экономику повлияет несколько разных факторов – от падения спроса в США, которые являются крупнейшим экспортным рынком для ЕС, до спада, связанного конфликтом на Украине, а также дальнейшим ростом цен на зерно и цены на энергоносители, сообщил японский банк.

Рецессия распространится из Америки в Европу

Европа борется с «проблемами принципиально глобальными, такими как рост цен на энергоносители и инфляция, усиление геополитических рисков и неопределенностей, которые приводят нас к тому, что европейские экономики ждет та же участь, что и американскую, то есть рецессия», – считает экономист банка Номура Джордж Бакли.

Цены в Европе начали расти уже во второй половине 2021 года, когда крупнейшие экономики начали ослаблять меры по борьбе с коронавирусом, но украинский конфликт добавил еще один уровень сложности, поскольку ЕС, США и Великобритании пришлось искать способы изолировать Россию, чтобы экономически затруднить проведение военных операций.

Инфляция в еврозоне в июне достигла 8,6%, что является самым высоким показателем с момента основания блока в 1999 году.

Общеевропейская проблема

Кей Нойфельд и Йонас Кек из Центра экономических и торговых исследований считают, что именно российско-украинский конфликт «создал общеевропейский кризис» и существует по крайней мере 40-процентная вероятность рецессии.

Германия особенно подвержена риску, поскольку газопровод «Северный поток-1» контролируется Россией. Трубопровод должен быть закрыт на десять дней 11 июля для ремонта, и министр экономики Роберт Хабек выразил опасения, что он может не захотеть его открывать тогда, что может привести к нехватке газа зимой.

Рост цен на нефть

Аналитики американского инвестиционного банка JP Morgan Chase предупредили на прошлой неделе, что Россия может поднять цены на нефть до заоблачных высот, если резко сократит добычу против попыток обуздать цены на свою нефть. По мнению одного из аналитиков Наташи Каневой, цены на нефть могут утроиться до 380 долларов за баррель. Сейчас один баррель сырой нефти марки Brent, который будет доставлен в сентябре, продается за 111 долларов.

Париж, Елена Васильева

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