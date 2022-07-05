Инфляция в Швейцарии выросла до самого высокого уровня за 29 лет

Потребительские цены в Швейцарии в июне выросли на 3,4% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за 29 лет и намного больше, чем ожидали экономисты. Это следует из данных, опубликованных Статистическим управлением Швейцарии в понедельник. Впервые с 2008 года инфляция превысила трехпроцентную отметку.

Потребительские цены также выше целевого показателя Швейцарского национального банка (SNB) пятый месяц подряд, что подогревает слухи о том, что банк вскоре может снова ужесточить денежно-кредитную политику, когда в прошлом месяце он впервые за 15 лет повысил ключевую процентную ставку. Цель SNB – удерживать инфляцию в диапазоне от нуля до двух процентов.

По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на полпроцента, в основном за счет повышения цен на топливо, печное топливо и овощи. Цены на красное вино и салаты, напротив, снизились. Базовая инфляция, не учитывающая цены на некоторые волатильные товары, такие как топливо и продукты питания, составила 1,9 процента.

Однако, несмотря на рост, инфляция в Швейцарии остается значительно ниже, чем во многих соседних европейских странах. В Германии, по первым оценкам, потребительские цены в июне выросли на 7,6% в годовом исчислении, а в еврозоне – на 8,6%.

Но агентство DPA указало, что уровень инфляции в Швейцарии рассчитывается несколько иначе, чем в еврозоне. Гармонизированный индекс потребительских цен должен быть более сопоставимым, который в июне составил 3,2 процента в Швейцарии.

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики

Глава SNB Томас Джордан предупредил в прошлом месяце, что продолжающееся инфляционное давление означает, что, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В июне ШНБ повысил базовую процентную ставку до минус 0,25 процента с минус 0,75 процента.

ШНБ также указал, что готов к укреплению швейцарского франка, что он рассматривает как способ смягчить инфляцию на импортные товары. Это отход от предыдущих усилий ШНБ, который годами пытался сдержать рост национальной валюты, поскольку экономика Швейцарии зависит от экспорта. По сообщению Reuters, франк сейчас почти равен евро и стоит больше одного доллара.

Цюрих, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»