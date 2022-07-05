Эйфелева башня заржавела

Эйфелева башня находится в плохом состоянии и покрыта ржавчиной. Об этом говорится в отчетах компании, управляющей памятником, полученным французским журналом Marianne. Согласно документам, известному строению требуется капитальный ремонт, но вместо этого перед Олимпиадой в Париже в 2024 году оно получит слой краски стоимостью 60 миллионов евро, который эксперты считают лишь косметическим ремонтом, который глобально башне ничем не поможет.

Когда Эйфелева башня была введена в эксплуатацию в 1889 году, ожидалось, что она простоит 20 лет, прежде чем ее демонтируют. Но спустя 133 года башня все еще стоит благодаря тщательному уходу. В отчете о состоянии башни, по данным журнала, утверждается, что памятник ветшает. «Если бы Гюстав Эйфель побывал здесь, у него случился бы сердечный приступ», – сказал журналу неназванный управляющий башней, имея в виду автора здания.

Эйфель, чья компания спроектировала и построила стальную достопримечательность французской столицы высотой более 300 метров, сказал, что самой большой проблемой для долговечности конструкции было обнаружение ржавчины и прекращение ее распространения. В качестве решения он предложил красить памятник каждые семь лет. «Покрытие является основным компонентом защиты металлической конструкции, и осторожность, с которой оно наносится, является единственной гарантией его долговечности», – писал он в то время.

Мэрия не хочет закрывать башню из-за доходов

В рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2024 года памятник стоимостью 60 миллионов евро будет выкрашен. Первоначально с башни нужно было соскоблить треть краски, а затем нанести два новых слоя. Однако задержки в работе, вызванные пандемией COVID-19, и присутствие свинца в старой краске означают, что будет обработано только пять процентов площади.

Эксперты сказали журналу Marianne, что это всего лишь косметика, и предсказали, что конечный результат будет «жалким».

Компания Sete, которая управляет Эйфелевой башней и на 99 процентов принадлежит парижской мэрии, не хочет закрывать ее на длительный период из-за потери доходов от туризма. Памятник обычно посещают около шести миллионов человек в год, что делает его четвертым по посещаемости культурным объектом во Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца. Его закрытие, вызванное пандемией коронавируса в 2020 году, привело к потере доходов в размере 52 миллионов евро.

«Эйфелева башня нуждается в совершенно новой политике технического обслуживания, направленной на тестирование стареющей металлической конструкции», – говорится в отчете за 2010 г. Во втором отчете за 2014 г. было обнаружено, что башня потрескалась и ржавеет. Согласно третьему отчету за 2016 год, у памятника 884 дефекта, в том числе 68, представляющих угрозу долговечности конструкции.

Архитектор, инженер и историк Бертран Лемуан предлагает более оптимистичный взгляд на сайт Эйфелевой башни. Он утверждает, что врагом железа является коррозия, вызванная окислением железа под воздействием воздуха и воды. Но если бы его перекрасили, то, по словам Лемуана, он прослужил бы вечно.

Париж, Елена Васильева

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