Франция подтверждает гибель второго своего гражданина, пошедшего в наемники на Украине

Власти Пятой республики подтверждают гибель на Украине второго своего гражданина, который в качестве наемника воевал на Украине.

Как сообщил BFMTV пресс-секретарь Международного легиона защиты Украины Дамьен Магру, француза звали Адриан. Фамилия его не разглашается.

«Он скончался 25 июня от ран, полученных во время артобстрела российской артиллерии. Мы приносим соболезнования его семье и друзьям», – сообщил Магру.

Магру, не пожелавший также сообщить никаких подробностей о гибели француза «из уважения к семье погибшего», уверяет, что покойный «был одним из первых легионеров, прибывших на Украину в конце февраля 2022 года». «Ураинский народ не забудет его высшую жертву», – считает Дамьен Магру.

Созданный в начале конфликта президентом Украины Владимиром Зеленским Интернациональный легион, роль которого заключается в том, чтобы «участвовать в защите и освобождении Украины», насчитывает несколько десятков тысяч человек. В нем числятся добровольцы из 50 стран, но сколько точно из них французы – не уточняется.

Напомним, что 3 июня 2022 года стало официально известно о гибели первого французского наемника. Ни личность этого человека, ни место, где он погиб, не сообщается.

Париж, Елена Васильева

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