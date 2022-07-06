Забастовка в Норвегии может сократить добычу нефти на 15 процентов и добычу газа на четверть

Рабочие морских нефтегазовых платформ начали забастовку в Норвегии во вторник, что может сократить добычу нефти в стране на 15 процентов, а добычу газа – на четверть уже к субботе на этой неделе. Тогда экспорт газа может сократиться на 56 процентов. Рабочие требуют повышения заработной платы из-за высокой инфляции, заявил профсоюз. Забастовка проходит в период высоких цен на нефть и газ и ограниченных поставок в Европу из-за ограничения российского экспорта.

Напомним, что Норвегия является вторым по величине поставщиком энергии в Европу после России, и ее нефть и газ пользуются большим спросом. Особенно в связи с тем, что с 11 июля газопровод «Северный поток-1», по которому российский газ поступает в Германию, будет остановлен на десять дней на очередной годовой ремонт.

Профсоюзы планируют усилить забастовку, сообщил Reuters глава профсоюза Ледерн Аудун Ингвартсен. Во вторник добыча нефти и газа снизилась на 89 000 баррелей нефтяного эквивалента, из которых добыча газа снизилась на 27 500 баррелей.

6 июля, в среду, дефицит добычи газа увеличится до 292 000 баррелей нефтяного эквивалента, что соответствует 13 процентам от общего объема добычи. Общее падение добычи нефти за 6 июля составит около 6,5%. Сокращение производства продлится до субботы.

Министерство труда Норвегии заявило, что внимательно следит за спором профсоюзных активистов с работодателем. В исключительных случаях правительство может вмешаться и остановить забастовку.

Напомним, что забастовка началась в полночь в понедельник на трех месторождениях, а в полночь чреды затронуло еще три участка. Стачку проводит профсоюз Lederne, он является самым маленьким из трех норвежских профсоюзов нефтяников. В нем состоит 1300 членов, в основном руководителей, считающихся важными для эксплуатации и управления горнодобывающей промышленностью. Если эти рабочие объявляют забастовку, обычно необходимо остановить добычу полезных ископаемых.

Осло, Елена Васильева

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