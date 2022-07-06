Отставка двух министров может положить конец премьерству Бориса Джонсона

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и глава минфина Риши Сунак объявили во вторник в Твиттере, что уходят в отставку со своих государственных постов. Они заявили, что не хотят, чтобы премьер-министр Борис Джонсон оставался в правительстве, которое в последние месяцы было сотрясено несколькими скандалами. Джавид объявил о своей отставке в заявлении, в котором говорилось, что он больше не может продолжать работу с чистой совестью. Спустя несколько мгновений Сунак также объявил о своем уходе из правительства.

«Общественность справедливо ожидает, что правительство будет осуществляться должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», – говорится в заявлении Сунака. По данным Reuters, министр финансов, как сообщается, не сошелся с Джонсоном в вопросе государственных расходов.

«Мы (Консервативная партия), возможно, не всегда были популярны, но мы были компетентны действовать в национальных интересах. К сожалению, в нынешних обстоятельствах общественность приходит к выводу, что теперь мы ни то, ни другое», – заявил Джавид в заявлении об отставке.

«Вотум недоверия, который состоялся в прошлом месяце, показал, что большая часть наших коллег с ним согласна. Однако с сожалением должен сказать, что мне ясно, что эта ситуация не изменится под вашим руководством, и поэтому вы также потеряли мое доверие», – добавил он.

Отставка двух высокопоставленных министров может означать конец карьеры Джонсона в правительстве, пишет агентство AP.

В настоящее время Джонсону предъявляют обвинения в том, что он назначил бывшего консерватора Кристофера Пинчера, который в то время обвинялся в сексуальных домогательствах, заместителем главного кнута правительства. Кнут – это избранный член парламента, который следит за тем, чтобы члены его партии голосовали в соответствии с интересами партии.

Первоначально Джонсон утверждал, что ничего не знает о расследовании против Пинчера. Даунинг-стрит позже заявила, что забыла об этом деле. Сунак и Джавид объявили о своей отставке в Твиттере, когда Джонсон извинился за свой проступок. «Оглядываясь назад, это было плохо. Я приношу свои извинения всем, кого это затронуло», – сказал Джонсон. Он сказал, что не понимает, что Пинчер не подходит для этой влиятельной должности.

Однако Джонсон столкнулся с кризисом доверия к своей собственной партии с тех пор, как с ноября прошлого года он столкнулся со скандалом, известным как Partygate. Это было вызвано сообщениями о вечеринках и встречах в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в то время, когда Великобритания находилась в строгом карантине из-за коронавируса.

Лондон, Елена Васильева

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