Еще два члена правительства Джонсона ушли в отставку

В правительстве Бориса Джонсона продолжаются отставки. После ухода накануне министров финансов и здравоохранения об увольнении по доброй воле сообщили государственный секретарь по делам детей и семьи Уилл Айва и помощник министра транспорта Лаура Тротт.

Государственный секретарь по делам детей и семьи Уилл Айвинс объявил о своем уходе, посчитав, что у него «не было выбора», так его работу и работу его ведомства активно критиковали в СМИ. Лаура Тротт подала в отставку с поста помощника министра транспорта, посчитав, что доверие к ней «утеряно».

Лондон, Елена Васильева

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