Covid-19 набирает обороты в Европе – обзор ситуации в странах

В Греции, Испании, Франции, Германии и Португалии растет количество заболевших ковидом. Поэтому медики призывают туристов, еще не привитых второй дозой вакцины, обезопасить себя перед поездкой. По данным британской газеты The Guardian, необходимо не только привиться, но и возобновить практику ношения масок.

Греция

В настоящее время большинство случаев заражения SARS-CoV-2 в Греции приходится на людей в возрасте от 18 до 24 лет. По данным Минздрава Греции, самая высокая концентрация заболевших приходится на популярные туристические районы. В минувшие выходные было зарегистрировано 11 700 новых случаев заражения за 24 часа, что почти в три раза больше, чем на предыдущей неделе.

Число зараженных увеличилось в последние недели на островах Корфу, Кефалония и Закинтос в Ионическом море. Власти также контролируют Крит, район Аттики, включая столицу Греции Афины, южный регион Эгейского моря, включая острова Миконос и Парос, острова Родос и Кос. Маски для лица в Греции по-прежнему обязательны в общественных помещениях, в том числе в больницах, а также в общественном транспорте и на круизных лайнерах.

Испания

В Испании число случаев увеличилось более чем на 60 процентов в начале июля по сравнению с предыдущим месяцем. Вирус распространяется в основном на островах Майорка, Ибица, Менорка и Форментера. Врачи там охарактеризовали нынешний уровень как тревожный. Местные СМИ сообщили, что масштабные мероприятия и торжества после многих лет ограничений, связанных с пандемией, создают идеальные условия для распространения высококонтагиозного подварианта омикрон BA.5.

По словам вирусолога Антонио Оливера из крупнейшей больницы на Майорке, до 80 процентов всех инфекций в настоящее время вызваны вариантом BA.5. В Испании действует обязанность носить средства защиты лица в общественных помещениях и в общественном транспорте.

Франция и Италия

За последние две недели во Франции число случаев заболевания увеличилось на 80 процентов. Однако повторное введение ограничений не пользуется общественной поддержкой. Обязательство носить маски недавно было отменено, хотя министр здравоохранения Брижит Бургиньон призвала людей продолжать использовать их в качестве гражданской обязанности в общественном транспорте и других оживленных местах.

В свою очередь, Италия достигла пятимесячного максимума по количеству случаев. В стране продолжает действовать обязанность защищать себя масками в общественном транспорте.

Португалия

После увеличения числа случаев он считается местом назначения с высоким риском. Туристы должны предъявить справку о прививках, отрицательный тест или справку о преодолении ковид-19. Кроме того, сохраняется обязанность носить маски в общественных местах.

Германия

Число случаев в Германии продолжает расти из-за распространения варианта BA.5. В результате здесь регистрируют около 500 смертей в неделю. Число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, связанных с инфекцией, увеличилось на 12 процентов по сравнению с прошлой неделей. Теперь обязательно носить респираторы и маски в общественном транспорте, в больницах и машинах скорой помощи. Пациенты обязаны самоизолироваться не менее пяти дней и могут покинуть дом только после последующего отрицательного теста на коронавирус.

Париж, Елена Васильева

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