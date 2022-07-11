«Мы чехи, а не украинцы» – в Брно со статуи уже дважды сняли украинский флаг

Украинский флаг на щите статуи Йошты на Моравской площади в Брно просуществовал всего несколько дней. Муниципалитет разрешил разместить его во второй раз в поддержку Украины, но в воскресенье несколько человек снова сняли его.

Сначала они не подчинились официальному призыву не взбираться на статую и не снимать флаг, затем троих мужчин арестовали и доставили в полицейский участок, сообщил представитель южноморавской полиции Петр Вала.

По его словам, им грозит штраф в несколько тысяч за нарушение общественного порядка.

Сине-желтый флаг был на щите с марта, он был размещен после начала военного конфликта на Украине и провисел до середины июня, пока несколько чехов не принесли лестницу и сне сняли его.

При этом сотрудники полиции задержали двоих мужчин и по их деянию было возбуждено административное производство. Аналогичный сценарий повторился в воскресенье.

Согласно видео, опубликованному «Радио Крокодил», возле статуи собралось несколько десятков человек, у некоторых из которых был чешский флаг, а у некоторых флаг, предположительно, моравский. Среди прочего, они скандировали «Богема в Богемию».

Сняв украинский флаг, мужчина положил флаг на щит, на котором должен был быть изображен моравский орел, а прохожие кричали: «Мы чехи». В отличие от некоторых демонстраций в Праге, в Брно российский флаг не появился.

Статуя Йошты является метафорой мужества, а украинский флаг на щите призван был символизировать мужество украинцев.

По данным полиции, задержанные за снятие украинского флага чехи были сразу отпущены. Но теперь вопрос штрафа для них будет решать суд.

Брно, Елена Васильева

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