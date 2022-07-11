ЕС будет тесно сотрудничать с Молдавией, чтоб предотвратить черный трафик оружия с Украины

ЕС укрепляет свое сотрудничество с Молдавией, чтобы помочь ей контролировать границу с Украиной и предотвратить риск незаконного оборота оружия из этой страны, находящейся в военном конфликте с Россией. Европейцы боятся увидеть собственную военную технику и оружие на своей же территории в руках бандитов или террористов, сообщает газета «Фигаро».

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объявила о создании «центра поддержки внутренней безопасности и управления границами в Молдове», стране-кандидате на вступление в ЕС, во время встречи в Праге министров внутренних дел европейских стран с молдавскими и украинскими коллегами.

Это основа для обмена информацией и полицейского сотрудничества на местах с участием государств-членов ЕС, Молдавии и Украины, а также агентств Европол и Фронтекс, сообщает «Фигаро». Первая встреча с участием двенадцати государств-членов будет посвящена торговле огнестрельным оружием. «У нас есть некоторые данные о дорожном движении», – сказала Илва Йоханссон. – Мы знаем, сколько оружия в Украине и, конечно, не все оно всегда в надежных руках».

ЕС обеспокоен повторением сценария войны в бывшей Югославии. «У нас все еще есть проблемы с незаконным оборотом оружия из (этого региона) в пользу организованной преступности, которая подпитывает насилие преступных сетей в Европейском союзе», – подчеркнула Йоханссон. «Поэтому мы должны готовиться вместе с самого начала», – сказала она. В дополнение к европейскому трафику, оружие из бывшей Югославии также оказалось в руках джихадистов, которые в последние годы наносили удары по Западной Европе, например, во время терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

«Мы стоим на границе с Молдавией, потому что отсюда в основном может идти торговля оружием», – сказала исполняющая обязанности генерального директора Европейского агентства береговой охраны и пограничной охраны (Frontex) Айя Калная. Сотрудничество с Молдавией также касается борьбы с сетями контрабандистов, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. «Преступные организации лезут в то, что приносит прибыль, им все равно, торгуют ли они людьми или оружием, главное, чтобы это приносило им деньги, – прокомментировала Айя Калная. – Они чрезвычайно гибкие, подвижные, и мы должны быть такими же».

Женева, Елена Васильева

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