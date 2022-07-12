Цена ухода из России – продажи GROUPE RENAULT упали за полгода почти на 30 процентов

Продажи GROUPE RENAULT снизились в первом полугодии на 29,7%. Такое резкое падение во многом объясняется уходом с российского рынка. Вторая причина – нехватка полупроводников. Согласно результатам, опубликованным во вторник, продажи группы (Renault + Dacia + Alpine) упали на 12%. Таким образом, Renault зарегистрировала реализацию чуть более миллиона автомобилей (1 000 199 единиц) за первые шесть месяцев года, сообщает BFMTV.

По данным агентства Reuters, уход из России, второго рынка в мире для Renault, лишил группу десятков тысяч проданных автомобилей. Для примера: в первой половине 2021 года в России было продано 270 000 автомобилей Renault, а в январе текущего года – чуть более 73 000 автомобилей. Затем продажи встали вообще. Теперь для группы компаний ведущим рынком стала Италия.

Париж, Елена Васильева

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