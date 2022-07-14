ЕС готовит седьмой пакет санкций – без газа

Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против Москвы, но уже сейчас ясно, что он не будет включать ограничений на поставки российского газа. Об этом заявил в среду агентству Рейтер премьер-министр Чехии Петр Фиала, сославшись на то, что многие страны-члены европейского блока по-прежнему зависят от российского газа. Чехия председательствует в Европейском союзе в этом квартале, напоминает сайт novinky.cz.

По словам Фиалы, ожидается, что седьмой пакет будет включать запрет на ввоз золота из России, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу в Россию, а также другие санкции в отношении физических лиц. Европейская комиссия должна представить пакет примерно в середине июля, и страны-члены могут одобрить его сразу после этого, сказал Фиала.

«Что, безусловно, проблематично, так это включать в санкции энергетику, по той причине, что должно действовать правило, согласно которому санкции должны иметь большее влияние на Россию, чем на страны, которые вводят санкции», – сказал премьер Чехии.

По словам Фиалы, нет никаких шансов, что газ попадет под санкции. «В настоящее время я думаю, что этого не должно быть по той причине, что многие страны все еще зависят от российского газа, – сказал он. – Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее избавиться от зависимости, но не этой зимой».

До начала вооруженного конфликта на Украине ЕС на 40 процентов зависел от поставок газа из России.

Первые шесть санкционных пакетов включали, помимо прочего, замораживание активов, запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов ЦБ РФ, исключение банков из системы финансовых операций SWIFT, операции в международной платежной системе и запрет на ввоз российского угля и нефти за некоторыми исключениями. Однако санкции не коснулись импорта газа, несмотря на многочисленные призывы Украины ввести эмбарго.

Последние санкции были введены на фоне растущих в Европе опасений, что Россия может продлить плановое техническое обслуживание ключевого газопровода «Северный поток-1», которое началось 11 июля и продлится десять дней. Если Москва продлит техническое обслуживание, это ограничит поставки газа в Европу и нарушит планы стран ЕС по пополнению запасов на зиму, что может привести к энергетическому кризису.

Фиала сказал, что Европа должна быть готова к тому, что потоки из газопровода «Северный поток-1» не возобновятся, и искать альтернативные источники поставок газа, такие как СПГ. Он также должен быть готов разделить поставки между государствами-членами.

Еще одна идея, которую поддерживает Фиала, – начать совместные закупки газа в Европе; но премьер-министр предупредил, что это остается технически и административно сложным. «Я не хочу быть слишком оптимистичным», – сказал он, когда его спросили, могут ли совместные закупки начаться уже в этом году, добавив, что министры энергетики ЕС обсудят это предложение на внеочередной встрече 26 июля.

Прага, Елена Васильева

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