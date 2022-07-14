Европейцев будут принуждать экономить на отоплении

ЕС готовится попросить государства-члены сократить потребление газа, предложив правительствам создать стимулы для достижения этой цели за счет использования средств Repower и EU Next Generation. Как известно, это предусматривает первоначальный проект Плана сокращения спроса на газ, который Комиссия представит 20 июля. В предварительном проекте, который изучается межведомственными службами и может быть изменен, государствам предлагается предоставлять льготы компаниям, сокращающим спрос на газ. Цель Плана, согласно FT, состоит в том, чтобы на треть снизить влияние от полной остановки поставок российского газа.

Во время «газовой зимы» (октябрь-март) большая экономия может быть достигнута за счет использования альтернативных источников тепла для отопления и за счет «кампаний по экономии газа, направленных на домохозяйства для понижения температуры термостата на один градус, пишет агентство ANSA. Экономия будет водиться там, где она технически возможна. Снижение температуры нагрева будет применяться для общественных зданий, офисов, хозяйственных зданий (особенно крупных зданий). Там зимой будет до 19 градусов тепла. «Это то, что предусматривает первоначальный проект плана «Экономия газа для безопасной зимы», – пишет ANSA, журналисты которого ознакомились с планом.

«Моделирование, проведенное ENTSOG (Европейской ассоциацией газовых операторов), показывает, что нехватка газа в случае полного прекращения поставок из России, начинающегося в июле, приведет к тому, что уровень пополнения запасов, вероятно, будет ниже установленного целевого уровня в 80%. Моделирование предполагает, что к началу отопительного сезона запасы газа в Европе составят 65-71%», – пишет ANSA . Согласно проекту, при снижении спроса влияние остановки российского газа уменьшится на 1/3.

Париж, Елена Васильева

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