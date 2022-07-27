Германии напророчили нехватку туалетной бумаги из-за дефицита газа

Германии предрекли проблемы с производством туалетной бумаги и другой бумажной продукции из-за нехватки газа. С таки предупреждением выступил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер Юрген Шаллер в интервью газете Zeit.

По его словам, в условиях энергетического кризиса и нестабильности многая бумажная продукция, в том числе туалетная бумага, может стать дефицитной. Он пояснил, что на ее производство требуется большое количество энергии, поскольку бумагу нужно тщательно высушить.

По словам Шаллера, снижение поставок газа из России может привести к сокращению производства. «Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал», – сказал он, подчеркнув, что «технология отточена и ее не изменить быстро».

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии (DIHK) заявили о росте числа предприятий, которые снизили производство из-за выросших цен на газ. Из 3,5 тыс. производств в ФРГ на такой шаг вынуждены были пойти 16%. Больше половины компаний (63%) полагают, что рост стоимости электричества и газа угрожает конкурентоспособности Германии.

Берлин, Наталья Петрова

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