Шведские ученые придумали способ выявления рака предстательной железы на ранней стадии

Шведские ученые из университета Умео поделились новым способом, который позволит определить на самой ранней стадии форму онкологии предстательной железы.

Этот метод выявления онкологического заболевания, по мнению врачей, поможет разобраться сложная форма рака или нет и как можно быстрее начать ее лечение.

В королевстве среди мужского населения за год фиксируется до десяти тысяч случаев этого тяжелого заболевания, сообщает портал swedinfo.ru.

Медицинские специалисты в процессе своего исследования определили, как растут и распространяются злокачественные клетки. Они обнаружили другие функции белка в сигнальном пути с участие трансформирующего бета-фактора роста, через который и происходит рост и распространение этих онкологических клеток.

Это открытие считается новаторским и инновационным, которое даст возможность быстрее, чем другие методы обнаружить у мужчин рак предстательной железы.

Стокгольм, Елена Васильева

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