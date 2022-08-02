В Швеции сменить пол можно будет с 16-ти, а не с 18 лет

Руководство Швеции рассматривает новый проект закона о половой идентичности, где возрастной порог для официальной смены пола хотят сократить на два года: с восемнадцати лет до шестнадцати лет, 29 июля передается в пресс-релизе канцелярии правительства.

При смене половой принадлежности в шведском правительстве предлагают отделить административный процесс от медицинского.

«Вопрос о смене пола с юридической точки зрения должен решаться управлением здравоохранения и социального обеспечения в Швеции, но предварительно должно состояться менее значительное обследование в пределах сферы здравоохранения. А также рекомендуется сократить возрастное ограничение с 18 лет до 16 лет», – разъясняется в сообщении, которое цитирует swedinfo.ru.

Ныне существующий закон об определении пола будет заменен на два новых: о юридическом (официальном) изменении пола и о хирургическом вмешательстве. Закон о хирургическом вмешательстве будет немного упрощен, а это значит, что для осуществления оперативных процедур, хватит всего лишь разрешения медиков. Ранее разрешение выдавалось управлением здравоохранения и социального обеспечения.

Планируется, что нововведения начнут официально действовать с 1 октября 2024 года.

Стокгольм, Елена Васильева

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