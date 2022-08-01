Итальянская полиция взялась расследовать причины болезни Чубайса

Итальянская полиция расследует внезапное недомогание Анатолия Чубайса. Об этом пишет La Repubblica. По словам жены бизнесмена и экс-чиновника, Чубайс находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако два неназванных источника, с которыми беседовало агентство Reuters, исключили, что Чубайс был намерено отравлен. Чубайс, напомним, уволился из спецпредставителей президента РФ в конце марта и уехал из России.

Авдотья Смирнова сообщила в воскресенье ТАСС, что ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии – ему внезапно стало плохо, он с трудом двигал руками и ногами.

По данным итальянских СМИ, Чубайс был госпитализирован на севере Сардинии, где находился в отпуске. Врачи считают, что Чубайс страдает очень редким заболеванием – синдромом Гийена-Барра, поражающим периферическую нервную систему. По данным телеканала РАИ, состояние Чубайса улучшилось, его жизни ничего не угрожает.

По данным газеты La Repubblica, к месту жительства Чубайса прибыли сотрудники полиции и взяли пробы. Власти хотят убедиться, что он не был отравлен.

Однако два источника, с которыми общалось Reuters, исключили, что Чубайс станет объектом атаки российских спецслужб. «Он думает, что это болезнь», – сказал один источник. Второй источник согласен с этой оценкой, согласно которой Чубайс может общаться, но не может двигаться.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о госпитализации Чубайса печальной новостью. По его словам, Москва готова помочь бывшему политику, если он об этом попросит.

Рим, Елена Васильева

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