В Испании в засуху и жару города переводят на режим экономии воды

Отсутствие дождей и удушающая жара привели к необходимости экономии воды в испанских городах Барселона, Малага, Уэльва и Понтеведра. В настоящее время запасы воды в этих территориях нахолодятся на уровне 41,9%, что почти на 20 процентов меньше, чем обычное водоснабжение в это время года, сообщает Pais.

Источники в Каталонском водном агентстве (ACA), органе управления водными ресурсами общины, поясняют, что если нынешняя тенденция сохранится (недостаточно воды в истоках рек из-за отсутствия дождя), то в сентябре запасы составят менее 40%.

Объявление режима повышенной готовности, как это уже было в 2008 году, означает ограничение максимального потребления до 250 литров в день на одного жителя, сокращение орошения для сельскохозяйственного и промышленного секторов на 25% или запрет на заполнение декоративных фонтанов.

В случае с Барселоной ресурсы пяти водных бассейнов, которые снабжают город и всю его агломерацию (Баэльс, Льоса-де-Каваль, Сау, Санта-Понс и Сускеда), составляют 46% от их мощности, что на 30 процентов меньше, чем в среднем за последнее десятилетие.

Барселона, Елена Васильева

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