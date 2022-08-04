В Швеции на фоне роста цен стали чаще красть из магазинов

Высокие цены, а также инфляция привели к тому, что в продуктовых магазинах Швеции участились кражи, сообщает телевизионный канал TV4, который цитирует swedinfo.ru.

Кражи среди шведского населения увеличились за последнее десятилетие почти в два раза, сообщают на телевидение. В ассоциации предприятий торговли в Швеции рассказали, что на протяжении последних трех лет кражи поднялись на 20%. Поэтому представители ассоциации предлагают, как можно быстрее пересмотреть вопрос воровства в законодательном аспекте с целью его ужесточения.

«В Швеции, по информации ассоциации предприятий торговли, почти в 97% магазинов, где продаются продукты, происходят кражи. С 2010 года воровство продуктов в магазинах выросло до 137%, а на протяжении последних трех лет с 2018-2021 годы, процент краж поднялся до 20», – поделились журналисты телеканала.

«Основная доля краж приходится на косметические средства, печатные издания, а также на обычные макароны», – объяснил Андреас Сёдерстрём, руководитель по вопросам безопасности магазина ICA Maxi в городе Эстерсунд центральной Швеции.

Поэтому представители службы безопасности в магазинах Швеции, рекомендуют ужесточить наказание за совершение краж.

Эстерсунд, Елена Васильева

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