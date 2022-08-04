Париж заказал к Олимпийским играм лазерное оружие

Пляжный волейбол на фоне Эйфелевой башни, конные дисциплины в великолепном саду Версальского дворца и церемония открытия на Сене – Франция планирует очаровать посетителей со всего мира всем, что может предложить Париж во время летних Олимпийских игр 2024 года. Последнее, но менее гламурное дополнение к его олимпийскому арсеналу – система лазерного оружия, которая будет сбивать беспилотники с неба, сообщает CNN.

Министерство вооруженных сил Франции объявило в июне, что оно заказало один прототип системы лазерного оружия против беспилотников под названием HELMA-P, который будет развернут к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Система HELMA-P обеспечивает выверенный ответ на угрозу со стороны дрона, от ослепления приборов наблюдения дрона до нейтрализации мини- или микродрона (от 100 г до 25 кг) путем изменения его траектории, он должен будет упасть за несколько секунд», – говорится в сообщении министерства.

Этот прототип также поможет «углубить понимание военными его развертывания», поскольку кампания по борьбе с беспилотниками является приоритетом, установленным Министерством вооруженных сил Франции на период 2019-2025 годов, говорится в заявлении.

Система HELMA-P может стрелять мощными лазерными лучами, которые нагревают дроны до такой степени, что они либо сгорают, либо перегреваются и отключаются, пояснили в Минобороне.

По словам Филиппа Гроса, старшего научного сотрудника Французского аналитического центра по вопросам безопасности и обороны Фонда стратегических исследований, в последние годы угроза дронов возросла в геометрической прогрессии, в том числе в связи с такими крупными событиями, как Олимпийские игры.

По мнению экспертов, система лазерного оружия является одним из наиболее экономически эффективных способов борьбы с растущими угрозами беспилотников в городских районах.

«Одна из причин, по которой лазеры интересны, заключается в том, что по сравнению с ракетами-перехватчиками в них не используется взрывчатка, и даже если дрон взорвется, упадут только его обломки. В целом, это приносит меньше побочного ущерба», – рассказал Грос CNN.

Лазерное оружие имеет и другие преимущества, в том числе точность и низкие эксплуатационные расходы. По словам Гроса, им не нужны боеприпасы, что помогает объяснить их растущую популярность среди военных держав, таких как США, Китай, Франция и Великобритания.

CNN, впрочем, отмечает, что в настоящее время лазерное оружие против дронов все еще имеет много слабых мест. Например, плохая погода влияет на их точность и эффективность.

Туристов, посетивших Париж в 2024 году, министерство вооруженных сил заверило, что его лазерное оружие отвлекать общественность не будет: «Система довольно незаметна, поскольку она не излучает свет, потому что лазер фактически невидим. Он так же не издает никакого шума. На самом деле это очень незаметное оружие».

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»