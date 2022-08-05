Дело Скрипалей и взрывы в Врбетице объединили

Чешские и британские полицейские объединили усилия. Дела о взрывах на складах с оружием во Врбетице и отравление Скрипалей теперь рассматриваются как одно.

Как сообщют чешские СМИ, новость об этом в четверг была размещена на сайте Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

«Рабочая группа чешских криминалистов тесно сотрудничает с британской командой полицейских, которые расследуют отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери», – пояснил СМИ глава нацшатаба Ярослав Ибехей. – Причиной создания этой совместной следственной группы является в основном обмен информацией о лицах, подозреваемых в совершении преступной деятельности обеими сторонами».

Западные СМИ неоднократно сообщали, что в отравлении Скрипаля подозреваются, якобы, агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Чешские следователи подозревают, что к взрыву склада боеприпасов в Врбетицах в 2014 году также причастны сотрудники российской спецслужбы ГРУ. «Судя по фотографиям и именам из паспортов мужчин, которых разыскивает чешская полиция, это те самые люди, которых подозревают в отравлении бывшего российского секретного агента Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Англия, в 2018 году», – пишут чешские СМИ.

Соглашение о создании совместной следственной группы было подписано от Чехии через агентство EUROJUST представителем Верховной прокуратуры и от британской стороны представителем судебных органов Соединенного Королевства. «Ранее не было возможности сообщить о формировании команды», – пояснил Ибехей.

Россия категорически отрицает своб причастность как к якобы отравленю Скрипалей, так и к тому, что произошло со складами оружия в Врбетице.

Прага, Елена Васильева

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