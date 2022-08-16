Мужчина въехал на авто в элитный магазин в Париже и украл роскошные сумки

В Париже сегодня ночью был ограблен элитный бутик. Как сообщает «Фигаро», около двух часов ночи 24-летний подозреваемый въехал на автомобиле в витрину магазина итальянского дома высокой моды Valentino на улице Сент-Оноре в самом центре столицы. По словам источника в полиции, мужчина схватил с витрины несколько предметов, в том числе роскошные сумки, а потом попытался скрыться с места на той же машине. Полиция заметила грабителя на площади Оперы, за ним погнались, но он отказался остановиться и продолжил свой путь к соседней площади Согласия, где бросил свой автомобиль, добавил источник в полиции. Затем беглец бросился в Сену, где его выловил речной патруль. Молодой человек уже помещен под стражу, им занимается полиция.

«Стоимость похищенного оценивается, вся добыча была найдена в машине целиком», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Было начато расследование, в частности, по делу о краже с отягчающими обстоятельствами и отказе подчиниться, и расследование было поручено 1-му округу парижской судебной полиции, сообщила парижская прокуратура AFP.

Париж, Елена Васильева

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