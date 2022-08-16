Макрон по телефону обсудит с Зеленским обстрелы Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить по телефону с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Напомним, с весны объект находится под контролем России и постоянно подвергается ударам. Россия обвиняет в нанесении ракетных ударов по инфраструктуре АЭС ВСУ. Украина пытается продвигать мнение, что обстрелы ведет российская стороны.

Как сообщает «Фигаро», происходящее вокруг АЭС Макрон намерен обсудить с президентом Украины поздно вечером во вторник. Острая фаза, которая может закончиться, в том числе, и ядерной катастрофой, начала разворачиваться вокруг АЭС с конца июля этого года. На прошлой неделе острому вопросу было посвящено заседание Совета Безопасности ООН, но результата оно не имело. Минувшей ночью обстрелы АЭС продолжались. Последний прилет был зафиксирован и утром 16 августа.

Последний телефонный разговор между Макроном и Зеленским датируется 1 августа. Президент Франции, находившийся в отпуске с 29 июля в форте Брегансон (Вар), сообщил украинскому коллеге о том, что он приветствовует возобновление морских перевозок зерна с юга Украины, заблокированных из-за российского наступления.

Париж, Елена Васильева

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