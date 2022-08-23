В Венгрии метеорологов уволили за неточный прогноз и испорченный праздник

Венгерское правительство уволило президента национального метеорологического агентства (NMS) и ее заместителя в понедельник, 22 августа, за неточные прогнозы погоды. Это случилось через два дня после того, как из-за опасений плохой погоды был отменен масштабный фейерверк в честь национального праздника, пишет «Фигаро».

Корнелия Радич и Дьюла Хорват были сняты со своих постов министром технологий и промышленности Ласло Палковичем, говорится в заявлении министерства. Отвечая на запрос AFP, в венгерском правительстве пояснили: на субботу был получен неблагоприятный метеопрогноз. Чтоб не рисковать, фейерверк отменили. Однако никакой плохой погоды в минувшую субботу отмечено не было и в проправительственных СМИ метеорологов раскритиковали за плохую работу. Агентство NMS принесло венграм извинения за испорченный праздник, пояснив, что в работе метеослужбы присутствует большой «фактор неопределенности, присущий профессии». Однако извинения не помогли и главу венгерского метеоагенства с его замом уволили.

Фейерверк, объявленный «самым большим в Европе» в честь «тысячелетнего государства Венгрии», теперь должен состояться 27 августа. В июле оппозиция потребовала его полной отмены, заявив о «бесполезной трате денег» в то время, когда правительство Виктора Орбана требует от граждан усилий для преодоления трудного экономического периода.

Будапешт, Елена Васильева

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