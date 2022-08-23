На всеобщих выборах в Швеции вновь всплыл «фактор Греты Тунберг»

11 сентября в Швеции вновь состоятся всеобщие выборы. Именно они в августе 2018 года подарили миру активистку Грету Тунберг. Школьница из Стокгольма заявила 4 года назад, что отказывается ходить учиться по пятницам, чтобы заставить шведских политиков заняться решением проблемы изменения климата.

Это был период выборов, и через несколько недель социал-демократическая коалиция с зелеными победила и пришла к власти в Швеции.

Сегодня у Греты миллионы подписчиков в Твиттере, и она известна во всем мире, но ее протест, похоже, не имел конкретного эффекта, пишет агентство ANSA.

«Мы все еще здесь, но климатический кризис все еще не обсуждался», – написала активистка Грета в Twitter накануне приближающихся политических выборов в Швеции.

«Мы все еще движемся в неправильном направлении» и «мы тратим астрономические суммы на разрушение (окружающей среды)», – добавляет Тунберг.

В феврале Тунберг отправилась в шведскую Арктику, чтобы присоединиться к протесту коренных саамов, которые выступают против открытия шахты на территории, которую они используют для выпаса оленей. Когда в марте правительство решило дать добро шахте, Грета Тунберг обвинила правительство Стокгольма в «расизме и колониализме» в противостоянии аборигенам.

«Я начала бастовать в школе 20 августа 2018 года накануне всеобщих выборов в Швеции. С тех пор прошло 4 года, и на подходе новые выборы. Мы все еще здесь, но климатический кризис все еще не обсуждался», – написала Тунберг в Твиттере 20 августа.

Она также анонсировала две акции протеста со своим движением «Пятницы во имя будущего» 2 и 9 сентября, чтобы оказать давление на шведских политиков. Они должны они взяли на себя более конкретные обязательства в отношении окружающей среды до голосования, которое, напомним, пройдет в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

Стокгольм, Елена Васильева

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