В то время как стоимость энергии в Европе стремительно растет, Россия сжигает большое количество природного газа. Согласно сообщениям BBC, на заводе, расположенном на границе с Финляндией, сжигается газ, стоимость которого оценивается в 10 миллионов евро в день. Европейские ученые обеспокоены образованием больших объемов углекислого газа и сажи, которые могут ускорить таяние арктических льдов. Анализ Rystad Energy показывает, что на заводе Газпром СПГ «Портовая» к северо-западу от Санкт-Петербурга ежедневно сжигается около 4,34 миллиона кубометров газа.

«Первые сообщения, что что-то происходит неладное, пошли от финских граждан, которые в начале этого лета заметили на горизонте большое пламя – это горел факел завода», – сообщается в новости про завод СПГ «Портовая». Производство расположено рядом с компрессорной станцией газопровода «Северный поток-1», по которому подводный газ поступает в Германию. В Европе уже гадают: наверняка, в факеле русские жгут газ из «Северного потока -1», который сейчас из-за технических проблем и ситуации вокруг турбин почти не работает. «По состоянию на июнь наблюдатели отметили значительный прирост тепла от объекта за счет сжигания природного газа», – сообщает о переживаниях финнов ВВС. «Я никогда не видел, чтобы система сжиженного газа так сильно воспламенялась, – сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. – С июня мы наблюдаем этот огромный пик, который с тех пор остается высоким».

Москва, Елена Васильева

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