Каждый четвертый британец не будет пользоваться отоплением этой зимой из-за огромных счетов

Каждый четвертый взрослый житель Британии этой зимой не будет включать отопление, потому что оно ему не по карману. Как сообщает Daily Mail, тематический опрос проводился компанией Savanta ComRes.

Около 23% заявили, что вообще не будут включать отопление, а среди родителей с детьми до 18 лет этот показатель вырос до 27%. Семь из десяти респондентов заявили, что будут меньше включать отопление, а каждый десятый возьмет кредит.

Либерал-демократы, заказавшие опрос, предупредили, что семьи вынуждены принимать «душераздирающие решения» в условиях кризиса стоимости жизни, отмечает Daily Mail.

Кристин Джардин, представитель кабинета либеральных демократов, заявила: «Это национальный скандал, что родители вынуждены выбирать между отоплением своих домов и кормлением детей. Так не должно быть».

Это происходит на фоне громких предупреждений о том, что людей ждет ужасная зима, поскольку к октябрю верхний предел цен на энергию должен вырасти на 80%, в результате чего годовой счет среднего домохозяйства увеличится с 1971 до 3549 фунтов стерлингов.

Канцлер Надхим Захави сказал, что он «усердно работает» над составлением вариантов плана действий для следующего премьер-министра, чтобы они могли «сразу взяться за дело», когда вступят в должность в сентябре.

Но некоторые говорят, что правительство бездействовало, в то время как ни один из кандидатов в лидеры от консерваторов не изложил в полной мере, как они будут помогать людям до завершения конкурса.

Опрос, который проводился с 29 по 30 июля, также показывает, что родители детей младше 18 лет с большей вероятностью вкладывают больше средств на свою кредитную карту из-за роста счетов за электроэнергию (33% по сравнению со средним показателем по стране 23%).

Результаты опроса были скорректированы, чтобы быть репрезентативными для Великобритании по возрасту, полу, региону и социальному статусу.

Кристин Джардин, пресс-секретарь кабинета либеральных демократов, сказала: «Великобритания находится на грани худшего кризиса стоимости жизни за столетие, и все же Лиз Трасс и Риши Сунак не откажутся от роста цен на энергоносители. Ясно, что нельзя допустить роста цен на энергоносители в октябре».

Г-жа Джардин считает, что до «экономической катастрофы» остался «всего месяц», обвинив в этом «зомби-правительство в Вестминстере и двух претендентов на лидерство, живущих на другой планете».

«Пришло время обложить налогом рекордные многомиллиардные прибыли нефтегазовых компаний и использовать эти деньги для спасения британских семей и пенсионеров», – сказала она.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»