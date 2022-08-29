Начнет с себя: 1 сентября Германия вводит ограничения по отоплению административных и общественных зданий

Германия, опасаясь, что газа не хватит до конца зимы, приняла ряд мер по энергосбережению. Государственные органы намерены подать пример населению и научить его экономии. Так, с 1 сентября отопление в административных и общественных зданиях будет ограничено до 19 градусов. А там, где люди заняты интенсивным физическим трудом, будет разрешено понизить отопление и до 12 градусов выше ноля. Места общего пользования, такие как коридоры, отапливаться не будут вовсе. В учреждениях госорганов также будет прекращена подача горячей воды для мытья рук.

Экономить, чтобы избежать энергокризиса на фоне аномально дорогого газа чиновники активно призывают и французов. 19 градусов – это максимальная температура, до которой могут отапливаться все корпоративные офисы во Франции этой зимой. Жоффруа Ру де Безье, президент Medef, настоятельно рассматривает этот путь как ответ на просьбу правительства об энергосбережении в нынешних условиях напряженности с поставками российского газа, усугубляющей недоступность части французского ядерного парка. По словам главы объединения французских предпринимателей, его коллег и работников удастся убедить экономить и никто не будет против работать этой зимой в несколько измененных условиях.

Берлин, Елена Васильева

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