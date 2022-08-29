Из-за высоких цен на электроэнергию многие шведы этой зимой будут работать по ночам и выходные

Работники многих предприятий Швеции этой зимой будут вынуждены работать по ночам и в выходные дни. Причина – заоблачные цены на электроэнергию, поясняет издание swedinfo.ru.

Зима наступит через пару месяцев, но в Швеции уже готовятся к экстремальным ценам на электроэнергию. В то время как многие крупные предприятия заключили контракты на поставку электроэнергии на год вперёд, более мелким предприятиям, возможно, придётся действовать по-другому. Особенно на юге Швеции, где в настоящее время электричество уже стоит очень дорого.

Например, в компании Plastinject в Андерсторпе в Смоланде работает около 70 сотрудников, которые плавят пластик и изготовляют сани. Здесь машины уже иногда останавливают из-за цены на электроэнергию. Тогда компания выводит персонал на работу в ночь и в выходные, когда электричество дешевле. Пока добровольно.

«Посмотрим, что будет в долгосрочной перспективе. Мы начали переговоры с профсоюзом, и затем будем заставлять людей работать по выходным. Даже повышенная оплаты за работу в выходной – ничто по сравнению с затратами на электроэнергию в обычный день», – говорит генеральный директор компании Петер Ютнес.

Однако инженер-технолог Юсип Петрусич пожаловался Шведскому радио, что не собирается добровольно выходить в ночные смены, поскольку это стресс и для организма неестественно работать, когда он должен спать.

Стокгольм, Елена Васильева

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