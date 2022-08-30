Пабы Британии могут закрыться из-за непомерных коммунальных счетов

Британские пабы и пивоварни предупредили, что им грозит банкротство из-за резкого роста цен на электроэнергию, а некоторые утверждают, что их счета выросли на 300%.

В открытом письме руководители шести крупнейших британских пабов и пивоваренных компаний призвали правительство действовать сейчас, чтобы избежать «реального и серьезного необратимого» ущерба сектору, сообщает Daily Mail.

Как вариант спасения пивовары и пабы просят ввести для них верхний предел цен на электроэнергию, аналогичный установленному для домохозяйств.

Уильям Лис Джонс, управляющий директор группы JW Lees, рассказал: «У нас есть трактиры, которые сталкиваются с увеличением затрат на энергию более чем на 300 процентов ... Это не просто пабы, но дома людей и сердца сообществ, в которых они сидят».

Эмма МакКларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов, добавила, что энергетический кризис нанесет отрасли бОльший ущерб, чем пандемия.

Отдельно группа из более чем 750 владельцев ресторанов на вынос обратилась к правительству с просьбой о срочной поддержке для предотвращения массовых закрытий.

Британская кампания Takeaway призывает к снижению НДС, грантам на оплату счетов за электроэнергию, а также налоговым скидкам и сокращению бюрократических проволочек, ограничивающих мелких операторов.

Британия, тем временем, продолжает готовиться к одной из самых сложных зим в своей истории. В пятницу регулятор Ofgem подтвердил, что счета для средней британской семьи вырастут на 80% в октябре, когда вступит в силу новый предел цен.

Ник Маккензи, исполнительный директор группы пабов Greene King, насчитывающей 2700 человек, сказал: «Без немедленного вмешательства правительства для поддержки сектора мы можем столкнуться с перспективой того, что пабы не смогут оплачивать свои счета, что приведет к потере рабочих мест и закрытию любимых местными жителями заведений по всей стране… Это значит, что меры по сохранению открытыми пабов во время пандемии, были потрачены впустую».

Лондон, Елена Васильева

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