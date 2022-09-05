Евро упал до минимума по отношению к доллару США

Европейская валюта продолжает слабеть по отношению к доллару. В понедельник, 5 сентября, евро стоил менее 0,99 доллара, поскольку европейская валюта колебалась из-за неопределенности относительно европейской экономики после объявления в пятницу о полном закрытии газопровода «Северный поток-1» российским «Газпромом». Евро упал на 0,71% до 0,9883 доллара в понедельник около 5:45 утра по Гринвичу, это самый низкий уровень с декабря 2002 года. Тренд на ослабление европейской валюты по отношению к доллару США наблюдается весь 2022 год, уточняет «Фигаро».

Российский гигант «Газпром» объявил в пятницу, что газопровод «Северный поток-1», который должен был возобновить работу в субботу после технического обслуживания, будет полностью остановлен до завершения ремонта турбины. Производитель турбин Siemens Energy считает остановку неоправданным решением с технической точки зрения.

Вплотную приблизившись к своему историческому рекорду в 345 евро за мегаватт-час 26 августа, установленному в марте в начале военного конфликта на Украине, цена на европейский природный газ упала более чем на треть за одну неделю на прошлой неделе. Сегодня торги возобновятся и цены на голубое топливо, скорее всего, пойдут в рост. Кроме того, по первым имеющимся признакам, сегодня ожидается резкое падение европейских фондовых рынков.

Париж, Елена Васильева

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