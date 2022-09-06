Зима будет трудной – Макрон призвал нацию к мобилизации

Эммануэль Макрон призвал нацию мобилизоваться и подготовиться к сложной зиме. Заявления, касающиеся энергетической сферы и того, как страна переживет ближайшие полгода, прозвучали на пресс-конференции, состоявшейся накануне. Как пишет газета «Фигаро», Эммануэль Макрон подробно описал черный сценарий на предстоящий год: тотальное прекращение поставок газа в сочетании с суровой зимой. В этом случае стране придется прибегнуть к нормированию энергоресурсов. В сочетании с растущей инфляцией – ничего хорошего впереди французов не ждет. Чтоб не усложнять и без того трудное положение, Макрон призвал французов к трезвому восприятию реальности, в том числе это воззвание касалось всех членов правительства, начиная с премьер-министра Элизабет Борн. «Решение в наших руках», – заверил Макрон, призвав «изменить поведение». Например, считает Макрон, надо меньше охлаждать воздух кондиционерами, когда жарко, и экономить на отоплении помещений, когда настанет холодное время года. «Удивительное лекарство для страны, которая сделала энергетическую независимость главной ценностью со времен генерала де Голля», – отвечают на эти реплики авторы «Фигаро».

В условиях нынешнего кризиса Эммануэля Макрона обвиняют в том, что он добил французскую атомную промышленность сначала когда он был министром экономики, а потом уже будучи президентом – под давлением защитников окружающей среды. Французы считают, что атомная промышленность могла бы помочь Франции сгладить шоки от сокращения потребления российского газа. Однако Макрон все обвинения отрицает – по его мнению, в стране делается все, чтобы помочь населению и промышленности в новых экономических условиях.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»