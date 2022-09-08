В мультсериале «Свинка Пеппа» появилась гомосексуальная пара

Тема гомосексуальности появилась в мультсериале «Свинка Пеппа». Как сообщает BBC, сериал создан британскими аниматорами Марком Бейкером и Невиллом Эстли и транслируется с мая 2004 года. «Свинка Пеппа» – одно из самых популярных телешоу для дошкольников во всем мире.
В выпуске, который транслировался накануне, появился новый персонаж, подруга Пеппы, Белая Медведица Пенни, которая, описывая свою семью, говорит: «Я живу с моей мамой и моей другой мамой. Я люблю спагетти».
ВВС отмечает, что однополая пара была представлена в мультфильме впервые за 18 лет, и это произошло через два года после того, как на американском веб-сайте была запущена петиция с просьбой создать «однополую родительскую семью в свинке Пеппе». Петиция собрала почти 24 тысячи подписей. Но инициативу авторов оценили не все, и в твиттере разгорелась дискуссия. «Лесбиянки в «Свинке Пеппе»… разве детские программы не могут быть только для детей?» – говорится в одном из твиттов, обвиняющем шоу в том, что оно заигралось. А другой зритель написал: «Мои дети увидели первую гомосексуальную пару на свинке Пеппе, и мир не рухнул, все в порядке».
Москва, Елена Васильева
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