«Газпром» насмехается над Европой и обещает ей холод и тьму

Российский газовый гигант «Газпром» выпустил видеоклип, демонстрирующий его влияние на поставки газа в Европу, сообщает сегодня французский телеканал BFMTV. Приводим текст редакционной статьи без изменений.

«Сообщение, посланное европейцам «Газпромом, а значит, и Кремлем, не является предупреждением. Это обещание, которое Россия дает Европе в предстоящие трудные времена. В двухминутном ролике видно, как техник газопровода «Северный поток-1» медленно идет, чтобы перекрыть газ в Европу, которая постепенно будет испытывать холод, голод и погрузится во мрак.

В этом двухминутном видео звучит меланхоличная, почти заунывная русская песня. Мы видим, как гаснут газовые плиты, пустеют улицы нескольких европейских столиц, солнечные батареи и гидроэлектростанции изо всех сил пытаются производить, а европейский флаг развевается на ветру, который, как мы думаем, ледяной.

Франция осторожна, Европа обеспокоена

В пятницу «Газпром» объявил, что «Северный поток», который снабжает Европу и который должен был возобновить работу в эту субботу после трехдневного перерыва на техническое обслуживание, наконец, будет «полностью» остановлен. Причина, ремонт турбины, без указания срока восстановления.

Немецкая Siemens, которая обслуживает турбины Nord Stream 1, исключена из решения и считает, что утечка не оправдывает остановку газопровода. Российская газовая компания также прекратила поставки Engie 1 сентября, сославшись на неоплаченные счета в качестве предлога.

Франция осторожна, но не обеспокоена. Его запасы газа равны 91%, что на два месяца превышает традиционный показатель. Но другие европейские страны очень боятся остаться зимой с очень скудным отоплением или вообще без него. Европейские склады заполнены в среднем только на 80% по сравнению с обычными 82%, когда дела в мире идут хорошо.

Во время конференции еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, тем не менее, заверил, что Евросоюз «приготовился» к тотальному сокращению энергоресурсов и всего прочего. Пострадавшие страны уже принимают меры по энергосбережению и призывают население и бизнес к мерам трезвости.

«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия. Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», – сказал Джентилони на экономический форуме, организованном The European House – Ambrosetti в Черноббио, Италия.

Россия сжигает лишний газ

Видео «Газпрома» – это ответ Москвы Брюсселю. А чтобы усилить давление, Россия открыто сжигает излишки газа . Прекратив поставки в Европу, страна оказывается с излишком голубого топлива, которое она не может хранить или продавать другим из-за отсутствия инфраструктуры. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симон подтвердила эту информацию, опубликованную BBC в конце августа.

«Наши спутники обнаруживают утечки метана или заводы, сжигающие этот природный газ, который очень загрязняет окружающую среду», – объясняет Кадри Симон, уточняя, что Россия «не имеет подключения к трубопроводам, чтобы продавать его в другие части мира».

По оценкам экспертов, «Газпром» ежедневно сжигает почти 4,34 миллиона кубометров природного газа вблизи российской границы с Финляндией, выбрасывая в атмосферу 9 тысяч тонн CO2 в сутки. Масштабное пламя видно из Финляндии и было заснято общественным телевидением страны YLE».

Париж, Елена Васильева

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