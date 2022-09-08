В Португалии украли секретные документы НАТО

Сотни конфиденциальных документов, отправленных НАТО в Португалию, были обнаружены для продажи в даркнете после взлома, серверов Генерального штаба португальских вооруженных сил и службы военной разведки, сообщила в четверг, 8 сентября, газета Diario de Noticias . « Это длительная и необнаружимая кибератака, осуществляемая ботами, запрограммированными на обнаружение этого типа документов », – сообщил один из анонимных источников, цитируемых онлайн- газетой.

Согласно данным Diario de Noticias, инцидент был обнаружен американской разведкой, а затем в августе прошлого года доведен до сведения португальских властей через американское посольство в Лиссабоне. Газета отмечает, что расследование, проведенное португальскими агентствами кибербезопасности, определило Генеральный штаб вооруженных сил, военную разведку и департамент Министерства обороны в качестве целей кибератаки.

«Правительство может гарантировать, что министерство национальной обороны и вооруженные силы работают ежедневно, чтобы доверие к Португалии как члену-основателю Атлантического альянса оставалось неизменным», – пояснили после запроса СМИ в пресс-службе премьер-министра Антонио Кошты. « Всякий раз, когда возникает подозрение о вторжении (...), ситуация подробно анализируется и принимаются меры для повышения осведомленности о кибербезопасности», – добавили в пресс-службе правительства Португалии, однако не подтверждая и не отрицая, что какие-либо документы были украдены хакерами.

Согласно информации из Diario de Noticias, рассматриваемые документы ходили между различными португальскими службами по незащищенным каналам связи.

Москва, Елена Васильева

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